Китайский пилот "Формулы-1" показал улучшенный и более мощный Zeekr 001

Полноценная премьера рестайлингового электрокара намечена на 27 февраля, а пока новинку продвигает новый амбассадор Zeekr — первый китайский пилот Формулы-1 Чжоу Гуаньюй. Внешне обновленный 001 мало отличается от дореформенной модели, зато по части техники изменений хватает: из сертификационных документов следует, что двухмоторная версия электрокара стала мощнее аж на 244 лошадиные силы — теперь ее отдача составляет впечатляющие 788 сил.

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Zeekr 001 в строю с 2021 года. Помимо Китая, электрокары официально продаются в Европе, а вот в Россию их до недавнего времени возили «серыми» путями по схеме параллельного импорта. Причем в таких объемах, что 001 возглавил сегмент электромобилей на российском рынке. Между тем в Китае модель пережила плановый рестайлинг.

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Внешне новинку можно узнать по преобразившимся бамперам в стиле спортивной версии 001 FR. В салоне появился проекционный дисплей с дополненной реальностью диагональю 35,5 дюйма и улучшенный мультимедийный комплекс с процессором Qualcomm 8295.

Weibo

Weibo

Weibo

Отныне Zeekr 001 использует 800-вольтовую систему, что позволило увеличить скорость зарядки. Модификация с железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 95 киловатт-часов теперь заряжается от 10 до 80 процентов за 11,5 минуты, а с никель-кобальт-марганцевым аккумулятором — за 15 минут. Пиковая отдача двухмоторной установки возросла с 544 до 788 лошадиных сил, так что теперь 001 требуется на разгон до «сотни» всего 3,3 секунды. Это на 0,6 секунды быстрее, чем раньше.