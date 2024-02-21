В Астраханской области прошел специализированный рейд «Внимание, пешеход!»

В 2023 году на территории Астраханской области зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 257 человек и 6 погибло. В 149 ДТП, случившихся на пешеходных переходах, пострадало 159 граждан и 2 погибли. За январь текущего года в регионе зарегистрировано 17 ДТП с пострадавшими, в которых ранено - 17, а погибло - 1. В прошлом году госавтоинспекторами составлено 10 282 административных протокола в отношении водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам, за январь текущего года – 737. В отношении пешеходов-нарушителей ПДД в 2023 году составлено 5 568 административных протоколов, а в первый месяц 2024 года – 412. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд, направленный на выявление и предупреждение нарушений, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам в установленных местах, и нарушений Правил дорожного движения пешеходами при переходе проезжей части. Мероприятия прошли в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с пешеходами. Сотрудники Госавтоинспекции во время профилактического мероприятия напомнили взрослым и юным пешеходам основные правила дорожного движения, а также о том, что необходимо пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. Во время движения нужно следить за дорожной ситуацией, перед переходом дороги необходимо убедиться в безопасности ее перехода и исключить использование гаджетов. Подобные мероприятия прошли в Ахтубинском, Наримановском, Приволжском и Лиманском районах, в которых также приняли участие юные инспекторы движения. Всем участникам акции ЮИДовцы вручили тематические памятки, а также листовки о том, как не попасться на уловки мошенников.