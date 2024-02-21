Geely представил в России новый семиместный кроссовер Okavango
Автоконцерн Geely представил новый семиместный кроссовер Okavango для российского рынка. Как сообщает портал «Китайские автомобили», модель сегмента D-SUV будет доступна в двух комплектациях — Luxury и Flagship.
Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском и турбиной, благодаря которой мотор развивает мощность до 200 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Максимальная скорость Okavango — 200 км/ч, а расход топлива заявлен на уровне 7,7 л на 100 км. Для повышения удобства поездок производитель предусмотрел три режима движения: комфортный, спортивный и экономичный.
Кроссовер отличается массивными габаритами — 4860 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1770 мм в высоту при колесной базе 2825 мм. Во внешнем виде можно выделить большую вертикальную решетку радиатора, оригинальные передние фары из 33 светодиодов каждая, а также задние комбинированные фонари с контурной линией подсветки на двери багажника.
Конфигурация салона Okavango: 2 + 3 + 2 c обширными возможностями трансформации. Объем багажника составляет 227 литров. Его можно увеличить — до 628 литров при сложении кресел третьего ряда и до 2360 литров при сложении кресел третьего и второго рядов. Сейчас семиместный кроссовер уже доступен к заказу у официального дилера Geely в России по цене от 2 млн 999 тысяч рублей.