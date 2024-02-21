Маркетолог АвтоВАЗа считает, что необходим рывок

Маркетолог АвтоВАЗа: мы должны сделать рывок или так и будем возить "китайцев"
На форуме автобизнеса "Автомобильный рынок России", организованным "Автостатом", обсуждался вопрос развития российской автомобильной промышленности в разрезе помощи от восточных партнёров. Своим мнением поделился вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.
По его словам, сейчас российскому автопрому действительно нужна помощь китайских специалистов, однако её характер непременно должен измениться:
"С китайцами нужно говорить не столько о ввозе автомобилей, сколько о технологиях, которые они накапливали 30 лет. Соответствующий опыт у них есть, и за последние три года он сильно "выстрелил", - цитирует Костромина сайт "Китайские автомобили".
По мнению представителя АвтоВАЗа, если перенимать опыт, а не просто возить "китайцев", то в ближайшие десять лет у российских автопроизводителей будет шанс сделать рывок и достичь уровня мирового автопрома. В противном случае, ничего не изменится, и Россия продолжит оставаться лишь рынком сбыта.