Маркетолог АвтоВАЗа считает, что необходим рывок

"С китайцами нужно говорить не столько о ввозе автомобилей, сколько о технологиях, которые они накапливали 30 лет. Соответствующий опыт у них есть, и за последние три года он сильно "выстрелил", - цитирует Костромина сайт "Китайские автомобили".