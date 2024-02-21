В России замечен кроссовер Honda, который стоит дешевле «китайцев»

Еще одну альтернативу современным «китайцам» — кроссовер Honda XR-V — продолжают поставлять в Россию по так называемым «серым» схемам. Компании из Дальнего Востока привозят эти машины под заказ, прося за них от 2 741 000 до 3 293 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Минимальные 2 741 000 рублей за новый XR-V 2024 года выпуска просит компания из Находки, предлагающая привезти под заказ машину в богатой комплектации Love Edition, у которой в числе прочего есть кожаный салон, датчики давления в шинах, 18-дюймовые литые диски, мультимедийная система с ЖК-дисплеем и встроенной навигацией, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша с люком, кожаный мульти-руль, камера кругового обзора с передним и задним парктрониками, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и многое другое.

Еще несколько кроссоверов, судя по объявлениям, предлагаются под заказ в Благовещенске и Владивостоке, причем в Благовещенске XR-V оценили дороже всего — в 3 293 000 рублей за автомобиль 2023 года выпуска.

Кстати, официально представленные в России «китайцы» (схожие по характеристикам) в основном стоят дороже, чем самый доступный XR-V. Например, Omoda C5 в средней комплектации Ultimate продается за 2 949 900 рублей, Geely Coolray нового поколения в «топе» оценен в 2 949 990 рублей, а на Haval F7 2024 года выпуска цены и вовсе достигают 3 349 000 рублей.

«Техника» у всех Honda XR-V идентичная. Под капотом стоит безальтернативный 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором. Привод — только передний.