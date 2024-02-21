На китайские грузовики Mercedes пожаловались российские перевозчики
Перевозчики жалуются на грузовики Mercedes китайской сборки. Об этом сообщает портал Quto.
Уточняется, что в КНР наладили выпуск седельных тягачей Mercedes Actros. Их недавно ввезли на российский рынок, говорится в публикации. Однако первый опыт эксплуатации «поднебесной» техники российскими компаниями оказался, скорее, негативным.
Подчеркивается, что мотор отвечает экологическим нормам China VI (аналог Евро-6).
«А потому оснащен полным набором систем нейтрализации: здесь есть впрыск мочевины (SCR), сажевый фильтр (DPF) и рециркуляция выхлопных газов (EGR). Последнее означает, что машину можно заправлять только низкосернистой соляркой», - говорится в статье.
Автор отмечает, что водители китайских моделей жалуются на неровную работу двигателей.
Еще одной проблемой Mercedes Actros является отсутствие адаптации под наши условия, говорится в публикации. Автор обращает внимание на то, что у тягачей недостаточно утеплены кабины. Также в России нет официальных дилеров, фирменной гарантии на данные машины, оригинальных запчастей и русскоязычной документации.
Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель ко Дню святого Валентина выпустил спецверсию Mercedes-Benz G500 Stronger Than Diamonds, инкрустированную бриллиантами.