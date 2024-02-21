На китайские грузовики Mercedes пожаловались российские перевозчики

Уточняется, что в КНР наладили выпуск седельных тягачей Mercedes Actros. Их недавно ввезли на российский рынок, говорится в публикации. Однако первый опыт эксплуатации «поднебесной» техники российскими компаниями оказался, скорее, негативным.

«А потому оснащен полным набором систем нейтрализации: здесь есть впрыск мочевины (SCR), сажевый фильтр (DPF) и рециркуляция выхлопных газов (EGR). Последнее означает, что машину можно заправлять только низкосернистой соляркой», - говорится в статье.

Еще одной проблемой Mercedes Actros является отсутствие адаптации под наши условия, говорится в публикации. Автор обращает внимание на то, что у тягачей недостаточно утеплены кабины. Также в России нет официальных дилеров, фирменной гарантии на данные машины, оригинальных запчастей и русскоязычной документации.