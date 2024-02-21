G-Power подготовила 520-сильный вариант BMW M240i

Известный за свое мастерство в доработке автомобилей BMW, тюнинг-ателье G-Power, представило новый набор усовершенствований для модели M240i, показывая потрясающие возможности шестицилиндрового двигателя B58. Эти модификации увеличили мощность автомобиля до 520 лошадиных сил и крутящий момент до 700 Нм, что делает его мощнее текущей версии M2 с двигателем S58 на 67 л.с. и приближает его к мощности новейшего M4.

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Стоковая версия M240i похвастаться может 382 лошадиными силами и крутящим моментом 500 Нм, но с добавлением турбокомпрессора от G-Power, улучшенной системы выпуска, интеркулера и других технических новшеств, этот спортивный автомобиль значительно увеличивает свою производительность. В ассортимент входят также версии на 420, 450 и 480 л.с., обеспечивая доступность модификации для разнообразных предпочтений автолюбителей. При этом, каждое из улучшений доступно для отдельной покупки.

G-Power предложило лишь незначительные визуальные изменения, что является довольно редким для тюнинговых компаний. Добавление 19-дюймовых колесных дисков Hurricane RS, вдохновленных дисками M2 Competition, и возможно, модификация подвески, добавляют автомобилю стиля. Колеса оборудованы шинами 245/35 на передней оси и 255/35 на задней, пишет 32CARS.RU.