G-Power подготовила 520-сильный вариант BMW M240i
Известный за свое мастерство в доработке автомобилей BMW, тюнинг-ателье G-Power, представило новый набор усовершенствований для модели M240i, показывая потрясающие возможности шестицилиндрового двигателя B58. Эти модификации увеличили мощность автомобиля до 520 лошадиных сил и крутящий момент до 700 Нм, что делает его мощнее текущей версии M2 с двигателем S58 на 67 л.с. и приближает его к мощности новейшего M4.
Стоковая версия M240i похвастаться может 382 лошадиными силами и крутящим моментом 500 Нм, но с добавлением турбокомпрессора от G-Power, улучшенной системы выпуска, интеркулера и других технических новшеств, этот спортивный автомобиль значительно увеличивает свою производительность. В ассортимент входят также версии на 420, 450 и 480 л.с., обеспечивая доступность модификации для разнообразных предпочтений автолюбителей. При этом, каждое из улучшений доступно для отдельной покупки.
G-Power предложило лишь незначительные визуальные изменения, что является довольно редким для тюнинговых компаний. Добавление 19-дюймовых колесных дисков Hurricane RS, вдохновленных дисками M2 Competition, и возможно, модификация подвески, добавляют автомобилю стиля. Колеса оборудованы шинами 245/35 на передней оси и 255/35 на задней, пишет 32CARS.RU.
В интерьере G-Power ограничилась демонстрацией цифровой приборной панели и рулевого колеса, хотя предлагаются и коврики с логотипом фирмы. Стоимость комплекта модификаций достигает 15 986 евро, что эквивалентно примерно 1,6 млн рублей, предоставляя владельцам BMW M240i уникальную возможность улучшить уже мощный автомобиль до уровня, позволяющего ему соревноваться с самыми мощными версиями в линейке M.