В России насчитывается около 55 млн машин

К началу января 2024 года парк зарегистрированных автомобилей в России достиг 54,5 млн единиц.

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Об этом сообщает «Автостат», ссылаясь на данные, полученные в ходе подготовки отчёта «Парк ТС в РФ на 01.01.2024 г.».

85% от указанного количества приходится на легковые автомобили. В России насчитывается 46,36 млн таких машин.

Также в нашей стране числится 4,17 млн легких коммерческих автомобилей (LCV) и 3,6 млн грузовиков.