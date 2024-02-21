Hyundai решил обновить трехрядную Creta уже в этом году

В Индии с 2021 года продается удлиненный вариант некогда популярной в России Creta — трехрядный кроссовер под собственным названием Alcazar. В нынешнем году Hyundai готовит для него обновление по схеме Creta, пишет издание Autocar India. При этом более крупный и дорогой Alcazar может отличиться уникальными элементами, которые придадут ему более премиальный внешний вид.

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Ожидается, что рестайлинг Hyundai Alcazar пойдет по стопам двухрядной Creta — то есть внешность кроссовера может приблизиться к флагманскому Palisade. При этом СМИ прочат ему некоторые отличия в оформлении переднего бампера и решетки радиатора, фар и ДХО, а также фонарей и колесных дисков.

А вот в салоне новшества ожидаются полностью те же. Появятся переработанная передняя панель от Creta с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями в изогнутом кластере, люк в крыше, вентилируемые сиденья и комплекс систем ADAS. Исключение могут составить только особые материалы и цвета отделки.

Моторная гамма останется нетронутой, что неудивительно для рестайлинга. Кроме того, Hyundai обновлял ее только весной 2023 года: тогда место двухлитрового «атмосферника» заняла «турбочетверка» 1.5 мощностью 150 лошадиных сил (253 Нм крутящего момента). Альтернатива — дизельный агрегат того же объема от Creta, выдающий 115 сил.