Исследование показывает, что переход на электромобили защитит детей от астмы и бронхита

Массовый переход на электромобили принес бы огромную пользу для здоровья людей по всему миру — в первую очередь речь идет о детях, склонных к респираторным заболеваниям. Об этом говорится в отчете Американской ассоциации легких.

«Переход на электромобили окажет особое влияние на детей, поскольку их организм развивается с другой скоростью в сравнении со взрослыми. Несовершеннолетние подвергаются большему риску из-за грязного воздуха, потому что их легкие все еще растут», — пояснила национальный помощник вице-президента по чистому воздуху Американской ассоциации легких Лора Кейт Бендер.

В исследовании отмечается, что если все новые легковые и грузовые автомобили, проданные в США к 2035 и 2040 годам, не будут производить вредные выбросы, то случаев астмы среди детей станет на 2,7 млн меньше, а острого бронхита — на 147 тыс. Переход на электрокары также предотвратил бы 2,7 млн случаев болезней верхних дыхательных путей среди несовершеннолетних и 1,9 млн — нижних.