Перечислены бренды, выпускающие самые ненадежные автомобили

Названы шесть автомобильных брендов, которые выпускают самые ненадежные машины. Как сообщает Quto.ru, в рейтинге учитывались результаты исследования агентства J.D. Power, оценки экспертов Consumer Reports и данные о надежности транспортных средств от сервиса RepairPal.

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Chrysler

Chrysler является одним из самых долгоживущих брендов в отрасли, однако финансовые трудности последних лет стали причиной конструкторских и производственных проблем. Все это сказалось на качестве автомобилей. Сейчас компания выпускает лишь две модели — седан Chrysler 300 и минивэн Pacifica. Этого оказалось достаточно, чтобы обрести репутацию одной из самых ненадежных марок.

По данным J.D. Power, через три года эксплуатации на 100 автомобилей Chrysler приходится 310 поломок. Подсчеты Consumer Reports показывают, что марка может набрать лишь 18 баллов надежности из 100 в 2024 году, а рейтинг надежности по версии RepairPal составляет 3,5 из 5.

Audi

В последние годы немецкая Audi растеряла статус надежного бренда. Наиболее продаваемые кроссоверы, Q3 2020 года и Q5 2022 года, получили от J.D. Power оценку «удовлетворительно» — всего 69 баллов из 100. Исследование же показало, что на 100 машин бренда за три года приходится 275 поломок. Consumer Reports ожидает, что Audi получит лишь 43 балла за надежность в 2024 году, а оценка RepairPal составила 3 балла из 5.

Land Rover

Модели Land Rover все еще пользуются большим спросом среди любителей премиальных внедорожников, однако с надежностью у бренда возникли проблемы. Исследование J.D. Power свидетельствует о 268 поломках на 100 машин за три года, а по данным RepairPal, рейтинг надежности составляет лишь 2,5 балла из 5.

Volkswagen

Volkswagen, одна из старейших и крупнейших в мире автомобильных компаний, оказалась в списке ненадежных после своих экспериментов с семейными седанами и хетчбэками. J.D. Power выяснила, что на 100 машин бренда в первые три года эксплуатации приходится 267 поломок. Прогнозируемый балл надежности по версии Consumer Reports составляет 26 из 100. Рейтинг надежности марки по RepairPal — 3,5 из 5.

Tesla

Автомобили сравнительно молодого бренда Tesla, как оказалось, не отличаются высокой надежностью. Многие проблемы связаны с работой системы помощи водителю, системы безопасности и мультимедиа. По итогам исследования у марки обнаружились 252 поломки на 100 машин за три года после покупки. Прогнозируемый балл по версии Consumer Reports составил всего 48/100.

Lincoln