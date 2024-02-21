В России начала расти аварийность на дорогах

В 2023 году Госавтоинспекция зафиксировала в России 132,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД. Вместе с увеличением их числа выросла и смертность: на дорогах погибло 14,5 тысячи человек, что на 2,3 процента больше, чем годом ранее. Пострадали 166,5 тысячи человек или плюс 4,3 процента к 2022 году. Самым «аварийным» городом страны стала Москва.

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Наиболее заметно аварийность выросла в Республике Калмыкия — плюс 35,5 процента по сравнению с 2022 годом. Далее следуют Омская область (плюс 32,5 процента) и Республика Тыва (плюс 24,9 процента).

Однако есть и регионы, где количество ДТП резко снизилось. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором в 2023 году зафиксировали на 30 процентов меньше аварий, чем годом ранее. Второе место здесь заняла Чукотка (минус 23,5 процента), третье — Мордовия (минус 16,5 процента).

Больше всего аварий произошло в столице (8,1 тысяч за год, плюс 5,3 процента) и Краснодарском крае (6,15 тысячи, плюс шесть процентов).

При этом в Краснодарском крае погибших больше — 793 человека за год, а в Москве — 664. По росту смертности лидирует Калмыкия, где показатель увеличился почти вдвое — на 92,2 процента. За ней следуют Карелия с ростом на 72,3 процента и Ивановская область (на 43,9 процента). На Чукотке, в Республике Марий Эл и Псковской области летальных случаев стало меньше на 66,7, 46,8 и 31,2 процента соответственно.

В ГИБДД считают, что аварийность выросла из-за перенаправления грузопотоков с запада на восток, а также из-за автотуризма. Дорожная инфраструктура была не готова к такой смене тенденций.