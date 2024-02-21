Дилеры привезут в Россию седан Mitsubishi Attrage по цене до 2 млн рублей

Весной 2024 года на автомобильном рынке России появится новый седан Mitsubishi Attrage. Отмечается, что цены на него не будут превышать 2 млн рублей.

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Более точную информацию о конкретной стоимости новинки дилеры пока не называют, но при этом заверили, что цена однозначно будет до 2 млн рублей. Первая партия таких седанов появилась в России еще в 2022 году, на текущий момент все экземпляры распроданы.

абаритами Mitsubishi Attrage напоминает самый популярный отечественный автомобиль – Lada Granta. Длина четырехдверки составляет 4,2 м, размер колесной базы – 2,5 м.

У автомобиля небольшая решетка радиатора с горизонтальными ламелями, рельефный капот, боковые зеркала с повторителями поворотов, передний бампер c C-образными вставками и 14-дюймовые колесные диски. В салоне установлен сенсорный тачпад с экраном диагональю 7 дюймов.