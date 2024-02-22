Названы пикапы, которые становятся только дороже со временем

Эксперты агентства «Автостат» определили пятилетние пикапы, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 2023 года.

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Так, на первом месте находится Isuzu D-Max. Индекс остаточной стоимости модели составляет 143,9%. Это значит, что в настоящее время владельцы этих машин могут продать их в среднем в 1,4 раза дороже той цены, за которую они были куплены новыми 5 лет. Второе место занимает Toyota Hilux (139,6%). На третьем месте находится Foton Tunland (127,9%).

В топ-5 пятилетних пикапов с лучшей остаточной стоимостью вошли также Volkswagen Amarok (117,7%) и Fiat Fullback (114,6%).

Отмечается, что причиной столь высокой остаточной стоимости является рост цен на автомобили.