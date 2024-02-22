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Названы пикапы, которые становятся только дороже со временем

Эксперты агентства «Автостат» определили пятилетние пикапы, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 2023 года.

Названы пикапы, которые становятся только дороже со временем
© Газета.ру

Так, на первом месте находится Isuzu D-Max. Индекс остаточной стоимости модели составляет 143,9%. Это значит, что в настоящее время владельцы этих машин могут продать их в среднем в 1,4 раза дороже той цены, за которую они были куплены новыми 5 лет. Второе место занимает Toyota Hilux (139,6%). На третьем месте находится Foton Tunland (127,9%).

В топ-5 пятилетних пикапов с лучшей остаточной стоимостью вошли также Volkswagen Amarok (117,7%) и Fiat Fullback (114,6%).

Отмечается, что причиной столь высокой остаточной стоимости является рост цен на автомобили.

До этого стало известно, что новый пикап JAC T8 можно будет купить за 3 млн рублей. В Россию JAC T8 поставляют с двумя силовыми агрегатами: бензиновым турбомотором 2.0 (196 л.с.) и турбодизелем того же объема (139 л.с.).

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