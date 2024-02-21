Суд взыскал активы автодилера «Рольф» в пользу государства

Суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по иску Генпрокуратуры. Вечерняя Москва

"Иск удовлетворить. Обратить в доход государства все акции АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс лимитед" и ООО "Рольф моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф моторс", ООО "Рольф эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф тех", - сказала судья Наталья Малахова. ТАСС