Delta использует Porsche 911 GT3 RS для перевозки опаздывающих пассажиров

Стыковки авиарейсов с минимальным временем — отстой, а необходимость бежать через аэропорт, полный людей, отстой еще больше. Авиакомпаниям следовало бы в таком случае доставлять пассажиров с одного самолета на другой на ярко-красных суперкарах. Это было бы намного эффективнее. Подождите, а не это ли решила делать Delta?

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Пассажиры, летящие через Лос-Анджелес на этой неделе, могут воспользоваться услугами сверхбыстрой перевозки. Для этого авиакомпания использует Porsche GT3 RS, помогая пассажирам избежать хаоса в переполненных терминалах и сэкономить кучу времени. Только представьте: ваш самолет подъезжает к гейту, вы уже готовитесь совершить забег до соседнего терминала, и вдруг слышите: «Ваш GT3 RS ждет вас, сэр».

Эта крутая программа является результатом давнего партнерства Delta и Porsche, и это, конечно, не первый раз, когда они объединяются. Прошлым летом Porsche 918 использовался для перевозки элитных пассажиров через аэропорт Хартсфилд в Атланте (штаб-квартира Delta и Porsche), и авиакомпания регулярно использует свой парк Cayenne и Panamera для той же цели. Возможно, это секретное оружие Delta, позволяющее оставаться самой своевременной авиакомпанией в Северной Америке.

Carakoom

Carakoom

Конечно, можно с уверенностью сказать, что выбор Porsche в основном сделан в маркетинговых целях. Суперкар GT3 RS точно не будет быстрее на дорожках аэропорта, чем Cayenne – главным образом из-за ограничений скорости. Но GT3 RS нужен не для скорости: люди с гораздо большей вероятностью сфотографируют и поделятся фотографией пикантного красного Porsche, чем просто еще одного синего внедорожника.