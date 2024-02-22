Renault готовит обновки для Austral: первое изображение посвежевшего кроссовера

Ожидается, что обновлённая версия наследника Kadjar выйдет на европейский рынок в следующем году.

© Колеса.ру

На замену отправленному в отставку Renault Kadjar в 2022 году пришёл кроссовер Austral. Своё название модель получила от латинского слова «australis», что означает «южный». В основе паркетника французской марки лежит доработанная платформа CMF C/D, на которой базируется в том числе Nissan Qashqai третьего поколения.

Отметим, показатели у модели оказались весьма неплохими: по данным JATO Dynamics, за 2023 год старосветские дилеры реализовали в общей сложности около 75,3 тыс. экземпляров. Для сравнения, Kadjar по итогам 2022-го разошёлся в Европе тиражом в 20,1 тыс. единиц.

Колеса.ру

Сейчас производитель готовит модель к плановому обновлению: разработка посвежевшего Renault Austral уже в процессе. Официальной информации о том, как будет выглядеть рестайлинговый кроссовер, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности этой версии подготовил дизайнер испанского издания Motor.es.

Колеса.ру

Предполагается, что экстерьер кроссовера обновят в соответствии с актуальным фирменным стилем марки, который дебютировал на паркетнике с купеобразным кузовом Rafale (был представлен летом 2023-го). Ожидается, что форма кузова и оформление боковин останутся прежними, основная доля изменений придётся на переднюю часть посвежевшего Renault Austral.

Судя по рендеру, новинке могут изменить форму светодиодной головной оптики: место актуальных «загогулин» заняли отдельные «бумеранги» ходовых огней. Основные блоки фар сменили «начинку» и стали крупнее. Выштамповки на капоте оставили прежними, логотип тоже не поменял своего оформления, а вот решётке радиатора слегка подкорректировали форму и изменили узор: вместо вертикальных штрихов она получила тонкие соты. Ожидается, что корму обновят за счёт иных задних фонарей.

Колеса.ру

Предположительно интерьер посвежевшего Austral тоже получит свою порцию обновок, в основном они коснутся материалов для отделки салона, а также функций, отвечающих за комфорт водителя и пассажиров. Передняя панель, вероятно, останется с прежним сложным двусоставным дисплеем, одна из частей которого является виртуальной приборкой, а вторая – тачскрином информационно-развлекательной системы. Скорее всего, у модели появятся новые электронные водительские помощники.

Колеса.ру

По информации издания, Renault «подтянет» технику Austral до экологических норм Евро-7. Актуальный кроссовер доступен с мягкогибридными силовыми установками, в их основе лежит либо турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором Mild Hybrid Advanced (130 л.с. и механика), либо турбочетвёрка объёмом 1,3 литра в комплекте с 12-вольтовым стартер-генератором Mild Hybrid (140 л.с. с МКП, 160 л.с. с вариатором). Ещё имеется топовый гибрид E-Tech, базирующийся на 1,2-литровом моторе, в составе с аккумулятором на 1,7 кВт*ч, работающим с напряжением 400 вольт (совокупная отдача – 200 л.с.). По предварительным данным, в ходе скорого обновления CVT могут заменить новым семиступенчатым роботом с двойным сцеплением.