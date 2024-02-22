Проект солнцемобиля Aptera жив, идет подготовка к серийному производству

Калифорнийский стартап Aptera Motors собрал необходимые деньги для выпуска пилотной партии своего необычного трёхколёсного солнцемобиля. Дебютная версия Launch Edition стоит 33 200 долларов.

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Aptera — это проект-долгострой, переживший немногочисленные более молодые аналоги: в прошлом году потерпели крах желавшие производить свои солнцемобили нидерландская компания Lightyear и германская Sono Motors. Aptera показала прототип своего одноимённого солнцемобиля 2019 году, в 2020-м начала принимать на него заказы, в январе прошлого года был представлен финальный вариант дизайна, производство должно было начаться в конце 2023 года, но не началось.

Колеса.ру

Мы уж было подумали, что и Aptera Motors канула в Лету, но на днях компания выпустила пресс-релиз о том, что у неё всё хорошо: с помощью краудфандинговой программы Accelerator ей удалось собрать 33 млн долларов для начала подготовки производства солнцемобиля. Кроме того, прошлой весной Aptera Motors получила 21 млн долларов в виде гранта от властей штата Калифорния, так что проект движется вперёд, просто не так быстро, как хотелось бы его создателям.

Колеса.ру

Aptera собрала на свой солнцемобиль уже около 46 000 заказов. Версия Launch Edition пойдёт в производство первой, её тираж составит около 5000 экземпляров, далее будут предложены несколько модификаций, в перспективе компания хочет выпускать по 20 000 солнцемобилей в год на восьми сборочных фабриках по всему миру.

Колеса.ру

Двухместный Кузов Aptera изготовлен из нескольких крупных формованных композитных сэндвич-панелей, усиленных карбон-кевларом. В оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, аудиосистема (четыре громкоговорителя и сабвуфер), два USB-порта, две камеры заднего вида и два парковочных сонара. Объём багажника — 920 л, его большую погрузочную площадь можно использовать как основание для палатки, есть все необходимые крепления.

Мотор-колёса вынесены за пределы кузова и окружены собственными аэродинамическими обтекателями, при этом заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх солнцемобиля составляет всего 0,13. Габаритная длина Aptera — 4,55 мм, ширина — 2,23 м, высота — 1,4 м, колёсная база — 2,82 м, дорожный просвет — 13 см.

Колеса.ру

В версии Launch Edition солнцемобиль оснащён тяговой батареей, полного заряда которой хватит на 643 км. Общая площадь вживлённых в кузов солнечных панелей — 3 м2, их совокупная мощность — 700 Вт, при хорошем солнечном освещении они дают до 64 км дополнительного пробега в сутки, то есть при небольших суточных пробегах по штату Калифорния можно вообще никогда не подключать солнцемобиль к розетке — в этом его главная фишка. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Aptera разгоняется за 4 с, максимальная скорость — 101 миль/ч (162,5 км/ч).