Tesla сместили с первого места среди самых дорогих автобрендов

Mercedes-Benz обошел Tesla и стал самым дорогим автомобильным брендом
Немецкий Mercedes-Benz снова стал самым дорогим автомобильным брендом, рассказали эксперты международного аналитического агентства Brand Finance. Они добавили, что концерну удалось обогнать производителя электромобилей Tesla, принадлежащего бизнесмену Илону Маску.
Эксперты пояснили, что стоимость бренда Mercedes-Benz увеличилась на 1%, до $59,4 млрд. Tesla в то же время подешевел на 12%, до $58,3 млрд.
«Падение Tesla на второе место происходит в контексте противоречий вокруг Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя электромобилей», — подчеркнули аналитики.
На третьем месте в перечне самых дорогих автомобильных брендов оказалась Toyota, на четвертом — Porsche, на пятом — BMW. Кроме того, в десятку попали Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford и Audi.
Эксперты пояснили, что на фоне роста интереса к электромобилям существенно выросла цена китайских брендов. Так, стоимость BYD выросла на 20%, до $12,1 млрд.