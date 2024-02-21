Tesla сместили с первого места среди самых дорогих автобрендов

Немецкий Mercedes-Benz снова стал самым дорогим автомобильным брендом, рассказали эксперты международного аналитического агентства Brand Finance. Они добавили, что концерну удалось обогнать производителя электромобилей Tesla, принадлежащего бизнесмену Илону Маску.

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Эксперты пояснили, что стоимость бренда Mercedes-Benz увеличилась на 1%, до $59,4 млрд. Tesla в то же время подешевел на 12%, до $58,3 млрд.

«Падение Tesla на второе место происходит в контексте противоречий вокруг Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя электромобилей», — подчеркнули аналитики.

На третьем месте в перечне самых дорогих автомобильных брендов оказалась Toyota, на четвертом — Porsche, на пятом — BMW. Кроме того, в десятку попали Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford и Audi.