ГИБДД напомнила об изменении экзаменов на права в 2024 году

Госавтоинспекция напомнила об изменениях в условиях сдачи экзамена на водительские права с 1 апреля 2024 года. Об этом пишет «Мир Белогорья». Среди главных нововведений — упрощение экзамена и увеличение числа допустимых ошибок.

«Увеличат количество штрафных баллов, которые можно получить при выполнении упражнений, с 5 до 7. Фактически у кандидатов в водители появится возможность сделать еще две мелкие ошибки, например, не вовремя включить поворотник или заглохнуть», — говорится в сообщении.

Также с 1 апреля инспектор ГИБДД, который принимает экзамен, будет сидеть не справа от сдающего, а сзади. Он не сможет вмешиваться в процесс управления. Кроме того, экзаменационный автомобиль должен будет иметь не только камеру в салоне, но и сигнализатор воздействия на дополнительные педали. Благодаря этому сидящий рядом инструктор автошколы не сможет помочь своему ученику.