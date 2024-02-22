IM Motors готовится к выходу на европейский рынок

Аффилированная с SAIC китайская компания IM Motors готовится вывести свои электромобили на европейский рынок. Ближайшая новая модель IM — седан L6 — справит мировую премьеру на следующей неделе на Женевском автосалоне.

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В этом году в Женеве ожидается большой наплыв китайских «электричек», среди них будут и премиальные модели IM Motors — британский пресс-офис MG сегодня сообщил, что новая марка выйдет на европейский рынок в 2025 году.

Марка MG, как известно, c 2005 года принадлежит китайскому государственному автоконцерну SAIC, он же в 2020 году в партнёрстве с IT-гигантом Alibaba Group и технопарком Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае запустил компанию IM Motors. Буквы IM расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении», но есть и сугубо китайский латинизированный вариант названия — Zhiji Motors. Во внутрикорпоративной иерархии SAIC марка IM занимает высшее положение, под ней производятся самые дорогие и высокотехнологичные электромобили.

Дебютной моделью IM в 2022 году стал флагманский седан L7, в прошлом году на рынок вышли большой кроссовер LS7 и чуть более компактный, но всё равно довольно крупный кроссовер LS6. Четвёртой моделью станет крупный седан L6 (на заглавном фото), его премьера состоится на Женевском автосалоне, который откроет свои двери для прессы 26 февраля.

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В начале месяца IM L6 всплыл в электронной базе китайского Минпрома, где указаны основные технические характеристики новинки: габаритная длина — 4931 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1474 мм, а колёсная база — 2950 мм. Базовая одномоторная версия располагает мощностью 250 кВт (340 л.с.), полноприводная двухмоторная — 579 кВт (787 л.с.). Ёмкость батареи — 90 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 700 до 770 км по циклу CLTC в зависимости от модификации.

В ближайшие дни также ожидается презентация обновлённого флагманского седана L7 со слегка подретушированным дизайном, более комфортным салоном и более современной электроникой.