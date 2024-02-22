Премиум-бренд Voyah готовится расширить гамму автомобилей

Паркетник станет четвертой моделью марки, он отличится дизайном экстерьера и интерьера. Не исключено, что премьеру проведут уже в этом году.

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Премиальный бренд Voyah был основан китайским концерном Dongfeng в 2019 году, под ним выпускают исключительно электрифицированные машины. Сегодня гамма включает три модели: в 2021-м на рынок вышел крупный кроссовер Free, позже к нему присоединились минивэн Dreamer (в России это Dream) и седан Passion (он же Zhuiguang или Chasing Light). На родине «премиум» в целом прижился. Так, по данным местных профильных СМИ, в 2023-м совокупный объем продаж марки пробил отметку в 50 000 экземпляров. А скоро линейку расширят: к дебюту готовится младший паркетник, фото замаскированного тестового образца опубликовало издание Autohome.

Новый кросс пока известен под внутризаводским индексом H37. Судя по кадрам, от прочих моделей Voyah он отличится дизайном. В частности, паркетник получит двухъярусную головную оптику, а в салоне установят отдельные дисплеи приборки и мультимедийной системы, тогда как Free, Passion и Dreamer имеют трехэкранное табло во всю ширину передней панели.

Скорее всего, Voyah H37 будет доступен в виде гибрида и полноценного электрокара, но подробностей о технике еще нет. Отметим, в Китае старший кросс Voyah Free после прошлогоднего рестайлинга предлагается только с гибридной установкой и лишь в одной комплектации, однако в других странах, включая Россию, у SUV по-прежнему несколько вариантов исполнений.

Предполагается, что официальную презентацию нового кроссовера проведут до конца текущего года. Очевидно, модель окажется дешевле Voyah Free, который на домашнем рынке сегодня стоит 266 900 юаней (около 3,4 млн рублей по нынешнему курсу).