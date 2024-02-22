Mercedes-Benz уже принимает заказы на новый кабриолет CLE

Летом авторынок в Великобритании встретит новинку от Mercedes — кабриолет CLE, который уже доступен для предварительного заказа. Этот изысканный автомобиль предлагается как в бензиновом, так и в дизельном исполнении, предоставляя энтузиастам скорости и роскоши превосходное сочетание элегантности и мощности. Начальная цена на кабриолет CLE установлена в размере 52 996 фунтов стерлингов (приблизительно 6,2 млн рублей по сегодняшнему курсу), что на 6 390 фунтов (около 748 тыс. рублей) превышает цену стартовой версии купе.

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Автомобиль оснащен мягкой крышей, предлагаемой в трех цветах: черном, красном и сером, без дополнительных расходов. Специальная многослойная конструкция крыши обеспечивает высокую звукоизоляцию и защиту от ветра, а благодаря электроприводу крышу можно оперативно складывать или раскладывать на скорости до 60 км/ч. В оснащение каждого кабриолета CLE входит 12,3-дюймовая информационная панель и 11,9-дюймовый центральный сенсорный экран, регулируемый по наклону для уменьшения отражения солнечных лучей. Дополнительно предлагаются кожаные сиденья с защитным покрытием от солнечных лучей и система Airscarf, обогревающая область шеи для передних пассажиров, что особенно актуально для покупателей в Великобритании, пишет 32CARS.RU.

Двигатели включают в себя 2,0-литровый бензиновый мягкий гибрид мощностью 201 л.с., способный достигать 100 км/ч за 7,9 секунд. Дизельный вариант 220d стоит от 55 060 фунтов (приблизительно 6,4 млн рублей), предлагая аналогичные характеристики. Вершина модельного ряда, CLE 450 4MATIC, оценивается в 70 265 фунтов (около 7,2 млн рублей) и оснащена 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 375 л.с., достигающим 100 км/ч за 4,7 секунды.