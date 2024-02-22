КамАЗ произведет 12 беспилотных грузовиков к сентябрю

Производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей «КамАЗ» произведет еще 12 беспилотных машин к сентябрю 2024 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, близкий к министерству транспорта Российской Федерации.

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«КамАЗ» обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков», — заявил собеседник агентства.

В материале уточняется, что беспилотные фуры сконструируют специально для следования по скоростной автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, М-11 «Нева». На трассе М-11 для работы беспилотников создана соответствующая инфраструктура, в том числе проработана математическая модель самой дороги.