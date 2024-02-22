В Россию привезли партию обновленных Audi Q8

"Кроссовер Audi Q8 2024 MY турбодизель V6 3.0 представлен в версиях 45TDI (231 л.с.) и 50TDI (286 л.с.), стоимость от 13,9 млн рублей.



Отмечу, что основные изменения коснулись экстерьера автомобиля. Обновленный Q8 украшает новая решетка радиатора с крупными ячейками. Изменился дизайн воздухозаборников в переднем бампере.



Теперь Audi Q8 оснащен матричными фарами с лазерно-люминофорным дальним светом, который включается только на скорости более 70 км/ч и только на пустой дороге. Ведь "дальность" такого света 500-600 метров.



У задних фонарей появилась оптика на светодиодах OLED - более яркая и адаптивная, активирует все сегменты при приближении других участников движения", - поведал Галаган.