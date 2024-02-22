Южная Корея запретит поставки в Россию ряда машин с 24 февраля

С 24 февраля 2024 года вступают в силу новые ограничения на ввоз машин из Южной Кореи в Россию. Об этом напоминает РИА Новости.

Речь идет о легковых автомобилях с рабочим объемом двигателя от двух литров и более. По мнению экспертов, принятые меры не отразятся на рынке РФ. В пресс-службе «Дрома» отметили, что сегодня крупные дилеры, которые прибегают к параллельному импорту, практически полностью отказались от поставок автомобилей из Южной Кореи.

В компании заявили, что в начале этого года из Южной Кореи систематически импортировали в Россию только модели марки Genesis. В 2023 году на российский учет встали 1280 образцов, из них автомобилей корейского производства было только 936 единиц.

Также в пресс-службе подчеркнули, что с введением ограничений марка Genesis фактически прекратит свое присутствие на российском рынке, еще несколько месяцев будут распродаваться склады. В компании также рассказали о ситуации с поставками автомобилей марки Hyundai. Там заявили, что Elantra, Custo и Mufasa сейчас завозят из Китая.