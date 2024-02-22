Депутаты отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки

Комитет Госдумы по финансовому рынку не рекомендовал депутатам принимать законопроект, который позволит возмещать по ОСАГО ущерб, нанесенный автомобилям из-за плохого состояния дорог или падения на машины деревьев или сосулек. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Автором законопроекта выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

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Поправки к закону об ОСАГО предлагали ввести из-за того, что на сегодняшний день, даже если госорганы и обслуживающие организации признаются виновными в причинении вреда, автовладелец вынужден сам взыскивать ущерб через суд. Дело может рассматриваться до девяти месяцев. Но даже если иск будет удовлетворен, его исполнение может растянуться на несколько лет.

Законопроектом предлагалось ввести независимую техэкспертизу, после которой страховая фирма могла бы предъявить иск коммунальщикам из-за которых и была повреждена машина.

До этого глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что права и обязанности страховщиков и автовладельцев при ремонте машин необходимо четко прописать в договоре. Это необходимо сделать, чтобы избежать увеличения числа судебных разбирательств.

По его словам, страховщиками подготовлено предложение, согласно которому если у страховой компании нет своей станции, то человек может предложить свою страховую станцию, с которой у него будет свой договор, по этой станции страховая компания заплатит именно за ремонт.

В случае если нет станции с необходимыми для ремонта деталями, то страховая компания должна будет сделать выплату за минусом износа. По словам Уфимцева, соответствующие поправки к закону об ОСАГО уже готовятся.