В России должна появиться абсолютно новая Toyota Camry

На российских классифайдах продолжают появляться объявления о продаже новой Toyota Camry девятого поколения, представленной в ноябре прошлого года. Так, частный продавец из Грозного предлагает привезти такой седан под заказ и просит за него 4 000 000 рублей — это примерно столько же или даже меньше, чем стоит «старая» Camry предыдущего поколения, выяснили «Автоновости дня».

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Судя по объявлению, речь идет о машине с китайского рынка, оснащенной гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового 173-сильного бензинового двигателя и электромотора. Коробкой передач в таком исполнении выступает вариатор, а расход топлива в смешанном цикле составляет впечатляющие 4,5 литра на 100 километров пути.

Входит ли в цену уплаченный утилизационный сбор, продавец не уточнил, написав вместо этого, что СБКТС и ЭПТС к автомобилю идут «в подарок», а «таможенная очистка» при его ввозе в Россию будет производиться по ЕАЭС.

Напомним, премьера китайской версии «девятой» Toyota Camry состоялась через несколько дней после дебюта машины для североамериканского рынка. Вариант, показанный на местном автосалоне в Гуанчжоу, отличается от глобального нюансами экстерьера, интерьером и гаммой двигателей, а выпускать его будут на совместном предприятии GAC-Toyota.