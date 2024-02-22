В России должна появиться абсолютно новая Toyota Camry

В России появится абсолютно новая Toyota Camry. Цена приятно удивит
На российских классифайдах продолжают появляться объявления о продаже новой Toyota Camry девятого поколения, представленной в ноябре прошлого года. Так, частный продавец из Грозного предлагает привезти такой седан под заказ и просит за него 4 000 000 рублей — это примерно столько же или даже меньше, чем стоит «старая» Camry предыдущего поколения, выяснили «Автоновости дня».
Судя по объявлению, речь идет о машине с китайского рынка, оснащенной гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового 173-сильного бензинового двигателя и электромотора. Коробкой передач в таком исполнении выступает вариатор, а расход топлива в смешанном цикле составляет впечатляющие 4,5 литра на 100 километров пути.
Входит ли в цену уплаченный утилизационный сбор, продавец не уточнил, написав вместо этого, что СБКТС и ЭПТС к автомобилю идут «в подарок», а «таможенная очистка» при его ввозе в Россию будет производиться по ЕАЭС.
Напомним, премьера китайской версии «девятой» Toyota Camry состоялась через несколько дней после дебюта машины для североамериканского рынка. Вариант, показанный на местном автосалоне в Гуанчжоу, отличается от глобального нюансами экстерьера, интерьером и гаммой двигателей, а выпускать его будут на совместном предприятии GAC-Toyota.
Оснащение седанов в разных комплектациях разное, но известно, что абсолютно все новые Camry будут по умолчанию иметь штатный комплекс Toyota Safety Sense 3.0, включающий в себя систему предупреждения столкновений (автоматически распознает появляющийся на пути транспорт и пешеходов), адаптивный круиз-контроль, систему помощи при выезде с полосы движения, систему распознавания дорожных знаков, автоматическое переключение между ближним и дальним светом, функция мониторинга «мертвых» зон и систему предупреждения о перекрестном движении сзади.