Назван главный тренд на российском авторынке в 2023—2024 годах
Уход из России западноевропейских и японских автомобильных брендов не снизил конкуренцию, но сократился сам рынок. И хотя в 2023 году ситуация несколько улучшилась, в 2022-м, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых машин в РФ упали почти на 59%, напомнил в интервью РБК исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.
Перечисляя факторы, усиливающие конкуренцию, топ-менеджер в первую очередь назвал выход на российский рынок новых китайских автопроизводителей, каждый из которых, по его словам, хочет занять свою нишу и «заложить базу для дальнейшего роста».
Эксперт также отметил, что одним из наиболее ярких трендов на российском автомобильном рынке прямо сейчас является растущий интерес россиян к автомобилям на альтернативных источниках энергии. По собственной статистике компании, в 2023 году в России было продано более 13,5 тыс. электромобилей и около 10 тыс. гибридов, а их суммарные продажи по итогам года подскочили аж в 8,5 раз.