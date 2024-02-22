Назван главный тренд на российском авторынке в 2023—2024 годах

Уход из России западноевропейских и японских автомобильных брендов не снизил конкуренцию, но сократился сам рынок. И хотя в 2023 году ситуация несколько улучшилась, в 2022-м, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых машин в РФ упали почти на 59%, напомнил в интервью РБК исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

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Перечисляя факторы, усиливающие конкуренцию, топ-менеджер в первую очередь назвал выход на российский рынок новых китайских автопроизводителей, каждый из которых, по его словам, хочет занять свою нишу и «заложить базу для дальнейшего роста».