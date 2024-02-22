Представлены VIP-версии микроавтобусов «Соболь NN» и «ГАЗель City»

Во время проведения выставки гражданской авиации были официально представлены два новых коммерческих автомобиля Соболь NN и ГАЗель City.

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ГАЗель City в свое оснащение получила салон, вмещающий 12 пассажиров. Автомобиль имеет доработанную отделку салона с использованием виброизоляционных, а также термоизоляционных материалов. Также предусмотрены откидные сиденья в автомобиле с анатомической формой, нескользящее влагостойкое покрытие пола, багажный отсек и штанга под портпледы. ГАЗель позиционируется как представить премиум-класса.

Пол, как и у всех ГАЗель City, низкий, бесступенчатый, предусмотрена вторая дверь. Данная модель была выпущена специально для перевозки пассажиров бизнес-класса в аэропортах.

Соболь NN также получил ряд обновлений и выпущен в VIP исполнении. Салон способен одновременно размесить до четырех человек. В оснащение вошли: беспроводная зарядка, сиденья повышенного уровня комфорта, регулируемая спинка сиденья и подголовники, выдвижная боковая подножка с подсветкой. Потолок оборудован приятной светодиодной подсветкой, стекла тонированные.

В настоящее время автомобили Соболь выпускаются в нескольких вариациях кузова: борт, автобус, комби и цельнометаллический фургон.

На базе автомобилей Соболь производятся транспортные средства, которые задействованы как для перевозки пассажиров, так и для реализации рабочих процессов на производстве. Конструкция позволяется производить дооснащение всеми необходимыми функциями.