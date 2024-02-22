У Chevrolet Silverado и GMC Sierra могут появиться подключаемые гибридные версии

Ранее в концерне GM отмечали, что не планируют оснащать эти пикапы PHEV-установками, однако вектор развития мог поменяться.

Марки Chevrolet и GMC входят в состав американского концерна General Motors. История родственных полноразмерных пикапов насчитывает уже несколько десятилетий. Chevrolet Silverado и GMC Sierra актуального поколения с бензиновыми и дизельными двигателями стартовали в 2018 году. Напомним, сейчас у моделей есть в том числе и полностью электрические версии: Silverado EV и Sierra EV, которые дебютировали в 2022-м, а вот гибридных вариантов для нынешних версий не предусмотрено.

Колеса.ру

Ещё в 2022 году президент General Motors Марк Ройс утверждал, что концерн не собирается инвестировать в разработку гибридов. Однако ситуация, вероятно, могла измениться. Согласно информации издания Autoweek, GM уже скоро представит Chevrolet Silverado и GMC Sierra, оснащённые PHEV-установками. В зарубежных СМИ считают, что американский производитель пошёл по сценарию так называемой «аварийной программы», которая позволит концерну ускорить разработку и вывод на рынок двух «позеленевших» автомобилей.

Колеса.ру

Предполагается, что подключаемые гибриды станут логичной «прослойкой» между Silverado и Sierra с двигателями внутреннего сгорания и их полностью электрическими версиями. Ещё, вероятно, PHEV-исполнения смогут решить проблему дальнобойности, которая по-прежнему возникает у пользователей «зелёных» пикапов, в особенности тех, которые используются в качестве «рабочих лошадок», то есть для буксировки и перевозки тяжёлых грузов.

Не исключено, что к этому решению производителя подтолкнули и довольно слабые продажи «чистых» электромобилей по всему миру. Напомним, в минувшем году концерну Volkswagen пришлось временно останавливать свои заводы из-за недостаточного спроса на «зелёные» модели брендов VW. Кстати, ранее стало известно о сокращении объёмов производства главного конкурента Silverado EV и Sierra EV – Ford F-150 Lightning. В компании объяснили это тем, что спрос на «электрички» растёт не теми темпами, которые ожидались.

Колеса.ру

Ранее в The Wall Street Journal сообщали, что на концерн General Motors оказывают давление некие «влиятельные дилеры»: по данным издания, им нужны гибридные версии популярных моделей, так как они верят, что это позволит им избежать потери клиентов, не готовых пока что пересаживаться на электромобили.

Согласно данным Autoweek, концерн GM отказался от разработки компактного электрического грузовичка размером с Ford Maverick, а также поставил на паузу проект по созданию «зелёного» среднеразмерного пикапа, схожего габаритами с актуальным Ford Ranger. Ещё по информации издания, производитель отложил возрождение Chevrolet Express и GMC Savana в виде полностью электрических фургонов.