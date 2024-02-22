Zagato сделала из Alpine A110 «двуликий» спорткар в стиле лемановского прототипа конца 60-х

Ателье Zagato и польская La Squadra представили модель AGTZ Twin Tail, особенность которой — съемная корма, добавляющая к длине исходника больше 600 миллиметров. Источником вдохновения для авторов стал лемановский длиннохвостый Alpine A220 конца 60-х, который после неудач в длинных гонках приспособили под хиллклаймы и ралли. Стоит AGTZ Twin Tail больше полумиллиона евро. Тираж — 19 экземпляров.

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Спорткар AGTZ Twin Tail, анонсированный ателье Zagato и польским специалистом по автоэкзотике La Squadra, оказался переделанной берлинеттой Alpine A110. У неё полностью новый углепластиковый кузов, причем хвостовая часть сделана съемной, чтобы из лонгтейла в стиле Pagani Huayra Codalunga машина легко превращалась в юркий шорттейл. В конфигурации с длинным хвостом спорткар длиннее исходника аж на 622 миллиметра! Поражает и цена — баснословные 650 тысяч евро без учета налогов, что соответствует 64,8 миллиона рублей. Запланированный тираж уже частично выбран и не превысит 19 штук.

Zagato

Zagato

Zagato

Технические подробности проекта пока не оглашены — скорее всего, вмешательства, если и есть, то незначительные. Обычный A110 располагает бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 300 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» DCT. Разгон до ста у купе занимает 4,2 секунды, максимальная скорость — 250 километров в час. Предполагалось, что AGTZ Twin Tail получит двигатель V8, как вдохновлявший создателей лемановский Alpine A220. Однако официальных подтверждений этому нет.

Zagato

Zagato

Zagato

Вообще, прототипом AGTZ Twin Tail послужил вполне определённый автомобиль — A220 с номером шасси 1731. Он дожил до наших дней, но его история отличается от истории остальных семи экземпляров 220-го. Ни один из них ничем выдающимся не отметился в «Ле-Мане»: в 1968-м из четырех машин финишировала только одна, да и то на восьмом месте, а в 1969-м из борьбы досрочно выбыли все экипажи. Но только машине № 1731, благодаря компоновке с радиатором охлаждения перед задними колесами, посчастливилось превратиться в относительно успешный ралли-кар.

Zagato

Zagato

Zagato