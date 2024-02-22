В России появятся новые модели китайской марки DFSK

Обе модели в скором времени поступят в продажу и присоединятся к кроссоверу ix7 и кросс-купе ix5, которые уже производят на калининградском заводе «Автотор». DFSK 500 — это бензиновая модификация уже знакомого на российском рынке электрического кроссовера Evolute i-Joy. Ну а DFSK 600 — это новое поколение Dongfeng 580, который не первый год продается в России. Как сообщает портал «Китайские автомобили», старт продаж намечен на второй квартал 2024 года.

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DFSK (сокращенное название совместного предприятия Dongfeng Sokon) договорился с «Автотором» о производстве автомобилей: в настоящее время на калининградском заводе собирают кроссовер ix7 и кросс-купе ix5, цены на обе модели уже объявлены. Скоро модельная линейка пополнится еще двумя вседорожниками с индексами 500 и 600.

Мотор.ру

Начнем с «пятисотого». Эта модель также известна как Dongfeng Seres 3, который взяли за основу Evolute i-Joy. Однако если i-Joy полностью электрический, то у DFSK 500 под капотом обычный бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Это 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 116 лошадиных сил, который работает в связке с вариатором. По габаритам кроссовер схож с Hyundai Creta, а в России его главными конкурентами станут Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и «Москвич 3».

Оснащен DFSK 500 скромно: у него аналоговая панель приборов, кондиционер вместо климат-контроля и небольшой экран мультимедийной системы.

DFSK 600 — это модернизированный Dongfeng 580, и как минимум некоторое время обе модели будут продаваться в России параллельно. У него семиместный салон и багажник объемом от 187 до 2125 литров. Мотор безальтернативный — наддувный объемом 1,5 литра мощностью 184 лошадиные силы. Пару ему составляет классический шестиступенчатый автомат, а привод только передний.