В Россию привезут совершенно новый кроссовер Honda ZR-V

Несмотря на то, что Honda официально покинула российский рынок, ее автомобили продолжают поставляться в Россию по альтернативным схемам частным путем. Один из них — кроссовер ZR-V, который на одном из известных классифайдов продается под заказ и стоит минимум 2 980 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

© Wikimedia Commons

В силу географической близости с Японией, откуда «родом» все эти машины, новые Honda ZR-V предлагаются только дальневосточными компаниями и продавцами. Так, за минимальные 2 980 000 рублей автомобиль 2023 года выпуска готов привезти под заказ автосалон из Владивостока. Экземпляр 2024 года в другом автосалоне оценили в 3 100 000 рублей, а, заказывая в Благовещенске, за ZR-V и вовсе придется отдать не меньше 3 500 000 рублей.

Комплектации, как правило, богатые. К примеру, самый доступный кроссовер из тех, что продаются, представлен в исполнении Executive, включающем в себя широкий набор систем безопасности и электронных ассистентов водителя, светодиодные фары, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, передний и задний парктроники, камеру заднего вида, мульти-руль, медиасистему с крупным тачскрином и премиальной акустикой, бесключевой доступ, обогрев зеркал и многое другое.