В феврале на 300 тысяч подешевел недорогой седан Kia Pegas

В текущем месяце у дилеров появился бюджетный седан Kia Pegas, стоимость которого составляет 1 670 000 рублей. Еще в январе дилеры просили за седан 1 937 600 рублей.

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Дешевле всего Kia Pegas предлагается покупателям в Пермском крае, там дилерские центры предлагают за данную стоимость седан в базовой комплектации. В его оснащение вошли: небольшой экран ботового компьютера, стандартная приборная панель с «крутилками», пластиковым рулем, штатной аудиосистемой, тканевым салоном.

Аналогичная комплектация в Екатеринбурге уже предлагается от 1 750 000 рублей, в Махачкале автомобиль стоит дешевле на 20 000. Дороже всего Kia Pegas продается в Нижнем Новгороде и Мытищах, там за седан просят 2 100 000 рублей.

Все предлагаемые автомобили оснащаются 1,4-литровым силовым агрегатом мощностью 95 лошадиных сил, трансмиссия автоматическая, привод передний. Технические характеристики: длина – 4300 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2570 мм, клиренс – 160 мм.

Кроме седана Pegas на российском рынке также предлагается и ряд других моделей Kia, таких, как: Picanto, Rio, Rio X, Ceed, Ceed SW, Cerato, K5, Stinger, K9, Soul, Seltos, Sportage, Sorento, Mohave, Carnival.

Самым доступным в ценовой категории находится Kia Picanto, автомобиль доступен от 1 334 900 рублей. Автомобиль идеально подходит для эксплуатации в городских условиях.