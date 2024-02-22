В России продают 687-сильный «китайский Гелик» от BYD

На классифайде «Авто.ру» появилось полтора десятка объявлений о продаже внедорожника Leopard 5 от премиум-суббренда Fang Cheng Bao концерна BYD. Как и Mercedes-AMG G 63, с оглядкой на который его создавали, «Леопард» рамный, с тремя блокировками дифференциалов. В движение его приводит плагин-гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора 1.5, выдающая пиковые 687 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.

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У всех предложенных машин символический пробег. Самое дешевое предложение — в Санкт-Петербурге, куда Leopard 5 обещают привезти под заказ за 5,17 миллиона рублей. Слегка дороже стоит внедорожник, который уже в наличии в Москве: за него просят 5,3 миллиона. Стоимость в других объявлениях достигает семи миллионов рублей. Для сравнения, в Китае цена стартует с 280 тысяч юаней, что равно 3,6 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

BYD Fang Cheng Bao Leopard 5 представили в начале осени прошлого года, а до китайских дилеров он добрался в ноябре. Габариты — 4890х1970х1920 миллиметров при колесной базе 2800 миллиметров. Клиренс равен 220 миллиметрам, а с «умной» гидравлической системой достигает 310.

BYD

Полный привод для внедорожника стандартный, есть понижающая передача. 1,5-литровый ДВС выдает 194 силы, передний электромотор добавляет 272, а задний — 388. Пару установке составляет вариатор E-CVT. Разгон с места до 100 километров в час занимает 4,8 секунды.

На электротяге Leopard 5 способен проехать 125 километров, а общий запас хода достигает внушительных 1200 километров при среднем расходе топлива 1,8 литра на 100 километров.