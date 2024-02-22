Поставщик компонентов Forvia сократит 10 тысяч человек

Китайские компании усиливают давление на европейских автопроизводителей и тех, кто обеспечивает их комплектующими. Крупный поставщик автокомпонентов Forvia объявил планы по сокращению персонала на 10 тысяч человек.

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Штат сократят не сразу: увольнение десяти тысяч человек будет происходить постепенно в течение пяти лет. В компании заявляют, что это будут не прямые увольнения, а естественные - по причине выхода на пенсию, прекращение срока действия договора. По словам финансового директора Forvia Оливье Дюрана, "текучка" в год составляет 2000-2500 человек в год. Нанимать новых сотрудников будут, но только тех, чьи компетенции, по словам Дюрана, строго необходимы.

На такие меры Forvia заставила пойти конкуренция со стороны китайских компаний. За счет оптимизации численности персонала планируется оздоровить финансовое положение фирмы: с 2028 года Forvia рассчитывает экономить до 500 млн евро в год.

Кто будет работать на Forvia, который, к слову, занимает седьмое место среди всех поставщиков автокомпонентов в мире и первое среди производителей деталей интерьера и систем контроля выхлопных газов? На этот вопрос ответ имеется: компенсировать живую рабочую силу намерены за счет искусственного интеллекта (инженерия) и роботов (производство).