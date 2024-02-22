В Германии наладили производство водородной машины от гонщика из РФ Сергея Карякина

Российский гонщик Сергей Карякин сообщил, что машина на водородном топливе, в разработке которой он принял участие, пошла в серийное производство в Германии. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы выполняли заказ для немецкой компании. Проект силовой установки, в разработке которой принимал участие я, был применен для строительства багги в Германии. Эта машина может использоваться в туризме, в спорте и даже в добывающей отрасли. Она уже пошла в серию и используется», — отметил Карякин.

Автогонщик подчеркнул, что «особенно гордится» тем, что Россию попросили о помощи именно в инжиниринге.

«Они обратились за интеллектуальной собственностью, которую мы смогли предоставить на высоком уровне», — пояснил он.

По словам Карякина, производство подобных автомобилей в России пока невозможно из-за санкций. «Сейчас история с водородным двигателем поставлена на паузу, так как в России нет необходимой локализации. Надеюсь, проект оживет, когда будут ослаблены санкции», — добавил автогонщик.