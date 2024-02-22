"Не так давно из модельной гаммы "Гранты" ушли сначала коротыши-хэтчбеки, а затем и универсалы. Всех "съел" лифтбек! Автомобиль и стремительный, и вместительный. Он перекрывает функционал ушедших моделей с запасом. И потребитель сделал свой выбор. И хотя основу продаж все еще делает седан, лифтбек свою нишу держит прочно", - объясняют на АвтоВАЗе.