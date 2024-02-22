АвтоВАЗ об отказе от некоторых Lada Granta: всех "съел" лифтбек
В 2018 году АвтоВАЗ провел реорганизацию модельного ряда: семейство модели Kalina вошло в состав Lada Granta. Последнее в итоге разрослось значительно: седан, хэтчбек, лифтбек, универсал. Но с течением времени АвтоВАЗ вновь пересматривал линейку Granta, в которой остались лишь седан, лифтбек да универсал Cross.
"Не так давно из модельной гаммы "Гранты" ушли сначала коротыши-хэтчбеки, а затем и универсалы. Всех "съел" лифтбек! Автомобиль и стремительный, и вместительный. Он перекрывает функционал ушедших моделей с запасом. И потребитель сделал свой выбор. И хотя основу продаж все еще делает седан, лифтбек свою нишу держит прочно", - объясняют на АвтоВАЗе.
Менее полугода назад появились седан и лифтбек Lada Granta Sport со 118-сильным мотором. Что характерно, в общем объеме продаж треть занимает модель в кузове лифтбек.
Цена на Lada Granta в кузове седан стартует от 700 тысяч рублей, купить лифтбек можно минимум за 740 тысяч рублей, универсал Lada Granta Cross стоит 946 тысяч рублей. В ближайшее время в продажу поступит "Гранта" в комплектации с мультимедиа Enjoy Pro.