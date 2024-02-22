Stellantis заставит электрокары вибрировать, подражая топливным машинам
В базе Всемирной организации интеллектуальной собственности обнаружился патент Stellantis на две системы. Их задача — усилить впечатления от вождения «батарейного» автомобиля, добавив вибрации и звук, как от двигателя внутреннего сгорания. Судя по документу, системы предназначаются электрическим маслкарам, а потому первым их наверняка получит Dodge Charger Daytona.
Одна из систем под названием Active Vibration System Enhancement (AVE) включает в себя виброгенератор, благодаря которому в определенные моменты будут вибрировать разные элементы автомобиля — например, руль или сиденье водителя. Однако предусмотрена возможность заставить подрагивать даже шасси и кузов целиком.
Вторая система — Active Sound Enhancement (ASE) — дополнит вибрации звуком, который будет раздаваться из внутренних и внешних динамиков. Как и AVE, она способна мониторить различные показатели с помощью датчиков, учитывая скорость автомобиля, ускорение и крутящий момент.
Судя по всему, на серийном Charger Daytona вторить им будет акустическая система Fratzonic, генерирующая звук выхлопа.
Stellantis далеко не первый автопроизводитель, который хочет озвучить электрокары. Lotus, к примеру, еще в нулевых разработала установку, благодаря которой бесшумные автомобили на электротяге начали издавать звук мотора в целях безопасности — чтобы их слышали на дорогах. Аналогичные системы создавали Toyota, Audi, Nissan, а одной из последних стала Pininfarina. Электрогиперкар Battista получил целый низкочастотный саундтрек.