Stellantis заставит электрокары вибрировать, подражая топливным машинам

В базе Всемирной организации интеллектуальной собственности обнаружился патент Stellantis на две системы. Их задача — усилить впечатления от вождения «батарейного» автомобиля, добавив вибрации и звук, как от двигателя внутреннего сгорания. Судя по документу, системы предназначаются электрическим маслкарам, а потому первым их наверняка получит Dodge Charger Daytona.

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Одна из систем под названием Active Vibration System Enhancement (AVE) включает в себя виброгенератор, благодаря которому в определенные моменты будут вибрировать разные элементы автомобиля — например, руль или сиденье водителя. Однако предусмотрена возможность заставить подрагивать даже шасси и кузов целиком.

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Вторая система — Active Sound Enhancement (ASE) — дополнит вибрации звуком, который будет раздаваться из внутренних и внешних динамиков. Как и AVE, она способна мониторить различные показатели с помощью датчиков, учитывая скорость автомобиля, ускорение и крутящий момент.

Судя по всему, на серийном Charger Daytona вторить им будет акустическая система Fratzonic, генерирующая звук выхлопа.