Стартовала продажа нового кроссовера Jetour X90 Pro

В Китае начались продажи нового кроссовера Jetour X90 Pro. Об этом сообщает Motor Page.

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Как отмечается, в будущем машина должна появиться и в России. На Pro сменилась версия Plus, говорится в публикации. Дизайн модели обновился. Автомобиль оснащен новой решеткой радиатора с вертикальными элементами. Светодиодную оптику растянули по всей ширине машины. Также поменялись бамперы.

Кроме того, в салоне теперь есть два отдельных экрана вместо единого кластера мультимедийный системы. Материалы отделки визуально выглядят дороже, а текстура обивки сидений теперь выполнена в виде ромбовидного рисунка.

Стандартная модификация представлена с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Более дорогой версии дали 2,0-литровый турбодвигатель на 254 л.с. и 390 Нм. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний.