АвтоВАЗ отправил дилерам Lada Vesta с круиз-контролем

В салоны дилеров Lada поступили автомобили семейства Vesta с еще одной опцией, которую удалось вернуть после введения санкционных ограничений: круиз-контроль с функцией ограничения скорости.

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Круиз-контроль доступен для всех моделей семейства Lada Vesta, начиная с комплектации Life стоимостью от 1 603 000 рублей. С этой версии исполнения Vesta комплектуется 16-клапанным мотором 1.6 литра мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой МКПП.

В начале февраля АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска Lada Vesta с двумя подушками безопасности.