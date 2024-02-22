АвтоВАЗ отправил дилерам Lada Vesta с круиз-контролем. Известна цена новинки
В салоны дилеров Lada поступили автомобили семейства Vesta с еще одной опцией, которую удалось вернуть после введения санкционных ограничений: круиз-контроль с функцией ограничения скорости.
Круиз-контроль доступен для всех моделей семейства Lada Vesta, начиная с комплектации Life стоимостью от 1 603 000 рублей. С этой версии исполнения Vesta комплектуется 16-клапанным мотором 1.6 литра мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой МКПП.
В марте 2024 года АвтоВАЗ запустит в серийное производство Lada Vesta с обновленным двигателем 1.8 Evo и вариатором, в третьем квартале автомобили семейство получат отечественную ESC, датчики дождя и света.