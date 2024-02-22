Представлен кроссовер Jetour X90 Pro с новым дизайном

На родине «девяностый» стал выглядеть еще более внушительно и обрел совершенно другой салон. При этом модель с приставкой Pro пришла не на смену, а в дополнение семейства.

© Колеса.ру

В России большой кроссовер Jetour X90 Plus появился в прошлом году, он стал первенцем суббренда компании Chery на нашем рынке. А вот в Китае модель с таким индексом присутствует с 2019-го, и там это отдельное семейство: помимо Плюса на родине еще продают «просто» X90, вдобавок с осени китайским клиентам доступен гибрид Shanhai L9 с собственной эмблемой. Теперь же на родине представлен Jetour X90 Pro – этот вариант дополнил гамму.

Внешность Pro-версии оформили в стиле гибридного кроссовера. Так, новая модификация получила аналогичную головную оптику: под кромкой капота расположены диодные горизонтальные полоски, выполняющие роль ходовых огней, ниже идут блоки основных фар. Кроме того, Jetour X90 Pro досталась радиаторная решетка такой же формы, но при этом на решетке красуются вертикальные клинья вместо множества треугольников у гибрида. По габаритам новый вариант совпадает с российским X90 Plus: длина – 4858 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2850 мм.

Колеса.ру

Внутри Jetour X90 Pro тоже повторил гибрид Jetour Shanhai L9, не считая материалов отделки. Если же сравнивать с прочими чисто бензиновыми версиями X90, то интерьер существенно переделан: вместо табло установили отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, еще заменили переднюю панель, другим также стал центральный тоннель. Как и остальные исполнения, X90 Pro доступен с пяти- или семиместным салоном.

На выбор предложено несколько комплектаций. «В базе» есть 19-дюймовые колеса и панорамный люк в крыше, топовому кроссоверу положены 20-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Колеса.ру

Техника такая же, как у прочих чисто бензиновых X90, разве что Pro-версии не досталась базовая турбочетверка 1.5 (156 л.с.). Новый кросс оснащается турбомоторами 1.6 (197 л.с.) и 2.0 (254 л.с.), оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Колеса.ру

В Китае продажи Jetour X90 Pro стартуют в марте, но цены уже объявлены – от 129 900 до 171 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,66 млн – 2,2 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, X90 Plus там стоит от 101 900 юаней (1,3 млн рублей), «просто» X90 – от 139 900 юаней (1,8 млн рублей), а за гибрид Shanhai L9 просят минимум 166 900 юаней (2,13 млн рублей).