Эксперты озвучили топ-5 востребованных типов спецтехники, сдаваемых в аренду в 2023 году

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали спрос, предложение и цены на аренду спецтехники и коммерческий транспорт в России в 2023 году. По результатам анализа эксперты составили рейтинг из самых востребованных типов спецтехники на платформе. По данным Авито Спецтехника, как спрос, так и предложение по аренде сильнее всего выросли на подъёмную, дорожно-строительную, коммунальную и погрузочную технику, а также на грузовой транспорт.

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В среднем за год предложение по аренде спецтехники выросло на 30%, а спрос – на 36%, при этом средняя ставка за час осталась неизменной – 2000 рублей/час .

Подъемная техника

Количество объявлений по аренде подъемной техники в 2023 году выросло на 81%, а доля от общего предложения составила 23%. Спрос на такой вид спецтехники также увеличился на 63%, а доля спроса была 32%. Ставка за час работы на таких машинах составила 2000 рублей.

Дорожно-строительная техника

Показатели дорожно-строительной техники росли по всем параметрам на протяжении 2023 года. Количество объявлений об аренде таких машин выросло на 67% (доля предложения – 14%), их востребованность выросла на 72% (доля спроса – 19%). Стоимость аренды – 2500 рублей/час.

Колеса.ру

Грузовой транспорт

Аренда грузового транспорта также продемонстрировала значительный рост по обоим параметрам. Предложение аренды такого типа транспорта увеличилось на 57% (доля предложения – 13%), а ее популярность – на 33% (доля спроса – 13%). Средняя цена на аренду – 1700 рублей/час.

Коммунальная техника

В 2023 году заметно увеличилось количество объявлений об аренде коммунальной техники – на 67%, а доля от общего предложения составила 4,5%. Спрос на такую технику вырос на 58%, а доля от общего спроса была 12%. Ставка за аренду такой машины – 1500 рублей за час.

Погрузочная техника

Количество объявлений, предлагающих аренду погрузочной техники, в 2023 году увеличилось на 33% (доля предложения — 6%). Рост интереса к таким машинам – 33% (доля спроса – 5%). Стоимость одного часа аренды – 2000 рублей.