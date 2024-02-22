Автовладельцы, повредившие машины из-за плохих дорог, не получат выплат по ОСАГО

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку рекомендовал парламенту отказаться от соответствующего законопроекта, внесённого на рассмотрение в конце прошлого года.

С предложением внести поправки к закону об ОСАГО выступил депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Инициатива предполагает, что у автовладельцев появится право предъявлять страховым компаниям требования о возмещении вреда, который был причинён жизни, здоровью или имуществу в результате незаконных «действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса».

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Согласно сегодняшним нормам, ОСАГО покрывает ущерб только в рамках дорожно-транспортных происшествий. При этом не редки ситуации, при которых автомобили получают повреждения из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, то есть ям и выбоин, из-за вовремя неубранного снега, падения сосулек с крыш, а также из-за своевременно не спиленных гнилых деревьев. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В перечисленных случаях автовладельцам приходится обращаться в суд для получения компенсации. Инициатор отметил, что время рассмотрения подобных дел в среднем составляет около девяти месяцев, а в случае решения, принятого в пользу собственника ТС, исполнительное производство может затянуться на годы.

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По мнению Ярослава Нилова, для установления обстоятельств в подобных инцидентах нужно проводить независимую техническую экспертизу. Кроме того, он предполагает, что в таких случаях выплатившие автовладельцам компенсации страховые компании уже смогут предъявлять регрессные иски либо к госорганам, либо к коммунальным службам, из-за чьих действий / бездействия был причинён вред.

Как сообщает «Коммерсант», законопроект был рассмотрен комитетом Госдумы по финансовому рынку: в результате парламенту его рекомендовали отклонить. Согласно заключению правительственного комитета, предложенный механизм не относится к регулированию закона об ОСАГО. Кроме того, предполагается, что следствием одобрения поправок станет увеличение стоимости страховых полисов. Стоит отметить, что в конце прошлого года средний ценник «автогражданки» составлял 7,8 тыс. рублей.

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Точку зрения думского комитета по финансовому рынку разделяют и в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В организации пояснили, что «по договору ОСАГО возмещается вред, причинённый водителем третьим лицам». В союзе считают, что риски вроде повреждения автомобилей из-за плохих дорог «теоретически могли бы быть покрыты при помощи нового вида страхования ответственности коммунальных и дорожно-строительных служб», однако это стало бы дополнительной финансовой нагрузкой на муниципальные и региональные бюджеты.