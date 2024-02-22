Toyota обвиняют в манипуляции данными о выбросах в дизельных двигателях

Власти Японии обсуждают отмену сертификации дизельных двигателей Toyota из-за обвинений в манипуляции с данными о выбросах. Данные двигатели были установлены в таких моделях, как Land Cruiser 300 и Hiace. Министерство транспорта Японии выразило подозрения в том, что Toyota продавала дизельные двигатели с искаженными данными о выбросах и планирует ввести санкции против производителя, сообщает ТАРАНТАС НЬЮС.

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По информации из Asia Nikkei, специализированное подразделение Toyota по двигателям признало факты нарушений, в том числе подделку результатов тестирования двигателей для автомобилей и вилочных погрузчиков. Представители министерства заявили о серьезности инцидента и о подготовке к принятию мер против подобных действий в будущем.

Пока еще не ясно, какие взыскания будут наложены на Toyota. Особое внимание уделяется нарушениям, связанным с двигателями для специальной техники и старших поколений Land Cruiser. Toyota сообщила, что выявила проблемы самостоятельно после получения нестандартных результатов тестирования вилочных погрузчиков, что инициировало дополнительную проверку дизельных двигателей. С 2020 года компания продала примерно 84 тысячи транспортных средств с двигателями, вызывающими опасения.