В дизельных BMW X3 заметили сомнительное программное обеспечение

В дизельных версиях кроссовера BMW X3, произведенных до 2014 года, было выявлено использование запрещенного программного обеспечения для искажения данных о выбросах загрязняющих веществ. Об этом стало известно в ходе проверки, проведенной немецким авторитетом в области автомобильного транспорта, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), что вызвало вопросы о соблюдении BMW экологических норм.

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Как сообщает BMW, проблема касается около 33 тысяч автомобилей X3, зарегистрированных в Германии, а общее количество машин, которые могут быть затронуты в Европе, оценивается в диапазоне от 100 до 150 тысяч. Сколько из этих автомобилей продолжают использоваться на данный момент, остается неясным, так как KBA предоставил статистику только для Германии. BMW предприняла шаги к сотрудничеству с регуляторными органами, предложив план действий, включающий обновление программного и аппаратного обеспечения затронутых транспортных средств для коррекции обнаруженных нарушений.