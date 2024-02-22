Аргентинские предприятия встали на паузу из-за долгов перед поставщиками
Аргентинская автомобильная промышленность сталкивается с трудностями на фоне продолжающегося экономического кризиса в стране. Острый дефицит валюты привел к уникальной ситуации, когда автопроизводители накопили значительные долги перед своими поставщиками и материнскими компаниями, что вынудило их уменьшить производственные мощности и в некоторых случаях перейти на работу в одну смену, пишет SPEEDME.RU.
Согласно отчёту портала Ámbito Financiero, такие крупные автопроизводители, как GM, Volkswagen, Nissan и Renault, столкнулись с задачей возобновления производства после трёхмесячного перерыва, последовавшего за новогодними праздниками. Эти компании ранее объявили о приостановке своих заводов из-за нехватки комплектующих, спровоцированной заморозкой финансовых платежей. Ожидание финансовых средств не оправдалось, и поставщики сократили объёмы поставок компонентов, в то время как центральные офисы прекратили выплаты по долгам. В результате, столкнувшись с дефицитом запчастей, многие автопроизводители решили продлить простой после праздников.
Источник, связанный с одним из автопроизводителей, поделился с Ámbito, что восстановление ситуации в обозримом будущем маловероятно, и ожидается, что большее количество компаний урежет объёмы производства. Основной препятствием является внешний долг, продолжающий влиять на операции компаний. Несмотря на решение некоторых вопросов, существуют серьёзные проблемы, которые требуют внимательного рассмотрения.