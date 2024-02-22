Самокатчиков будут штрафовать за разговоры по телефону

В России выступили за введение штрафов для водителей самокатов, которые разговаривают по телефону во время езды без специальной гарнитуры и садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Инициатива принадлежит депутатам Московской городской думы.

Речь идет об усилении ответственности для пользователей электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что соответствующие поправки в КоАП и ПДД одобрили депутаты в минувшую среду.

Подчеркивается, что за оставление места ДТП самокатчиков будут штрафовать на сумму от 1000 до 1500 рублей. Аналогичное наказание будет предусмотрено за передачу управления пьяному человеку.

Если после аварии или остановки сотрудником полиции водитель СИМ начал употреблять алкоголь, наркотики или психотропные вещества, он будет оштрафован на 30 000 рублей.

Сумма штрафов за разговор водителя по телефону во время езды без использования специальной гарнитуры не приводится.