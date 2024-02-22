Названы китайские автомобили, которые россияне не хотят покупать

Из всех автомобилей, которые представлены на рынке, хуже всего продаются модели китайских брендов Kaiyi, Baic и Jetta. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич. По его словам, представительствам стоит активнее заниматься развитием брендов.

«Хуже всего продаются автомобили марок Kaiyi, Baic и Jetta. Речь идет о московском рынке. Основная проблема, на мой взгляд, кроется в представительствах этих брендов. Рынок очень тонко чувствует некомпетентность дистрибьютера. Покупатели выбирают автомобили не только по дизайну. Клиенты комплексно оценивают бренд», — сказал Андрей Терлюкевич.

По словам представителя компании, одного наличия конкурентного продукта и профессионализма дилера уже недостаточно. Для того чтобы продажи автомобилей были на высоком уровне, развитием брендов и продуктовой линейки нужно заниматься, так как конкуренция сегодня очень высока.